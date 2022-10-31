Англія

Півзахисник може змінити клубну прописку.

Манчестер Юнайтед продовжує розглядати різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Nacional, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Мілану Браіма Діаса, який раніше виступав за Манчестер Сіті.

В цьому сезоні іспанський гравець провів 14 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед включився в боротьбу за півзахисника Аякса Едсона Альвареса.