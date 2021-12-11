Римский клуб следит за английским футболистом.
Макс Ааронс, Getty Images
11 декабря 2021, 10:04
Защитник Норвича Макс Ааронс попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Главный тренер римлян Жозе Моуриньо хочет укрепить линию обороны в январе и планирует подписать Ааронса. Португалец рассматривает английского футболиста в качестве потенциальной замены Рику Карсдорпу.
Действующий контракт Ааронса с Норвичем рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке "канареек", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к полузащитнику Баварии Марку Роке.