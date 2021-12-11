Италия

Римский клуб следит за английским футболистом.

Защитник Норвича Макс Ааронс попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо хочет укрепить линию обороны в январе и планирует подписать Ааронса. Португалец рассматривает английского футболиста в качестве потенциальной замены Рику Карсдорпу.

Действующий контракт Ааронса с Норвичем рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке "канареек", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к полузащитнику Баварии Марку Роке.