Англія

Мерсисайдці готові боротися за англійського півзахисника Боруссії.

Ліверпуль готовий витратити близько 100 млн євро на півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема, повідомляє Sport Bild.

Раніше повідомлялося, що власники Ліверпуля не звільнятимуть Клоппа, натомість німецькому тренеру буде виділена сума для придбання півзахисника. Ймовірно, що мова йде саме про Беллінгема. Тренер Юрген Клопп та керівники Ліверпуля зійшлися на думці про те, що заради трансферу Джуда потрібно докласти всіх можливих зусиль.

Ліверпуль — не єдиний кандидат на англійця. Раніше мадридський Реал висловив бажання придбати собі Беллінгема