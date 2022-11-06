Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу Челсі та Арсеналу в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

В головному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі прийме на своєму полі Арсенал. Зустріч пройде на Стемфорд Бридж, що є домашньою ареною для "синіх".

ЧЕЛСІ — АРСЕНАЛ

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 14:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З урахуванням того, що Ліверпуль зараз перебуває в середині таблиці, поєдинок між Челсі та Арсеналом можна сміливо називати головним у 15 турі. Це не лише одна з варіацій лондонського дербі — тут ще спокійно можна розшукати особистісний характер протистояння між футболістом та головним тренером однієї з команд.

Так, мова йде про центрфорварда Челсі та за сумісництвом колишнього капітана Арсеналу П'єра-Емеріку Обамеянга, який минулої зими зі скандалом залишив стан "канонірів" і перейшов до Барселони, після чого влітку приєднався до одного з принципових суперників своєї колишньої команди.

Щодо конфлікту, то габонець публічно заявляв, що головною причиною його відходу з Арсеналу стали зіпсовані відносини із головним тренером Мікелем Артетою. Іспанський фахівець, у свою чергу, поставив на Обамеянзі хрест через систематичні проблеми з дисципліною, тим самим в черговий раз показавши всьому футбольному світу, що для нього незамінних гравців не існує, особливо якщо футболіст із капітанською пов'язкою систематично спізнюється на тренування.

Як би там не було, але шляхи зіркового габонца та Артети розійшлися, і тепер вони перетнуться по різні боки барикад. Без Обамеянга лондонський Арсенал обходиться без особливих проблем і фактично зі старту сезону зберігає лідерство в таблиці, ведучи безпосередню боротьбу з Манчестер Сіті. Челсі ж цю гарну картину "канонірам" спробує зіпсувати цими вихідними, хоча з відсутністю двох ключових латералей зробити це буде непросто, особливо якщо враховувати, що в Арсеналу готується повернутись після травми українець Олександр Зінченко.

Експерти Parimatch вважають шанси на перемогу кожної з команд майже рівними. Фактор домашнього поля робить незначним фаворитом саме Челсі. Коефіцієнт на їх успіх – 2.60, в той час, як на користь 3х очок для Арсеналу виставлений коефіцієнт 2.65. Шанси на нічию у принциповому протистоянні оцінюють як 3.40 до 1. Заряджай на перемогу!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Ковачич, Кукурелья — Стерлінг, Обамеянг, Маунт

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Парті, Джака, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Кепа, Джеймс, Канте, Фофана, Чілвелл — Сміт-Роу, Тернер

Під питанням: Ковачич — Томіясу

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прогноз 1:2

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