ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни – за 29 днів.

ГРУПА B

АНГЛІЯ [#5 у рейтингу ФІФА]

Шлях команди на ЧС-2022

У кваліфікаційному раунді чемпіоната світу 2022 року збірна Англії посіла перше місце у групі I, набравши в десяти матчах 26 очок і не зазнавши при цьому жодної поразки (8 перемог та 2 нічиї). Друге місце у цьому квартеті дісталося Польщі, а Албанія, Угорщина, Андорра та Сан-Марино очікувано розташувалися нижче.

Також варто відзначити різницю забитих та пропущених м'ячів команди "трьох левів". Підопічні Гарета Саутгейта забили 39 голів і пропустили лише тричі (2 — від Польщі та 1 — від Угорщини). Так, не варто забувати, шо останнім часом збірна Англії критикувалася, зокрема через виліт з елітного дивізіону Ліги націй, але на майбутньому катарському мундіалі у англійців буде можливість довести, що той недавній провал був лише випадковістю.

Football's coming home?

Підготовка до чемпіонату світу-2022

Останні матчі перед мундіалем у рамках англійської Прем'єр-ліги відбудуться 13 листопада, тобто за тиждень до старту ЧС-2022. На даному етапі у команди "трьох левів" не заплановано жодного товариського матчу і, здається, навряд чи такі поєдинки будуть проведені взагалі.

Тренер: Гарет Саутгейт (Англія)

Після вищезгаданого вильоту з елітного дивізіону Ліги націй, майбутнє Гарета Саутгейта на посаді головного тренера збірної Англії стояло під великим питанням. Але в таборі "трьох левів" не стали міняти коней на переправі та вирішили, що саме Саутгейт буде на чолі команди на катарському мундіалі.

Нещодавно англійський фахівець доводив, що своїм прагматичним підходом здатний на короткій дистанції виводити команду в заключні стадії. Так, на ЄВРО-2020 збірна "трьох левів" дісталася фіналу, де поступилася Італії за підсумками післяматчевої серії пенальті. У разі відвертого провалу на ЧС-2022, звичайно, Саутгейт або піде сам, або на нього чекатиме відставка.

Головна зірка: Гаррі Кейн (Тоттенгем Готспур)

"Гравець одного сезону" Гаррі Кейн демонструє індивідуальний високий клас уже не перший рік, але поки що в активі головного бомбардира англійської збірної немає жодного командного трофею ні з Тоттенгемом, ні зі збірною Англії. Натомість Кейн тричі ставав найкращим голеадром Прем'єр-ліги, а в цій кампанії поступається за кількістю забитих м'ячів (10) лише норвежцю Ерлінгу Голанду з Манчестер Сіті (17).

Капітан: Гаррі Кейн (Тоттенгем Готспур)

Капітаном збірної Англії зараз також є Гаррі Кейн, хоча раніше цей статус належав центральному захиснику Гаррі Магвайру з Манчестер Юнайтед. Загалом у складі "трьох левів" 29-річний центрфорвард Тоттенгема провів 75 поєдинків, у яких забив 51 гол та віддав 14 асистів. Зважаючи на вік Кейна, час підтискає і ЧС-2022 стане для нього не останньою, але однією з останніх можливостей привезти до Англії важливий трофей.

Молода надія: Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Насправді, збірна Англії дуже молода команда. Тут можна відзначити не лише атакуючого півзахисника Філа Фодена, але 21-річного вінгера Арсеналу Букайо Сака, 19-річного центрального півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема, 23-річного опорника Вест Гема Деклана Райса, 23-річного лідера Челсі Мейсона Маунта та багатьох інших.

Але особливу увагу варто приділити саме 22-річному Філу Фодену, який уже не перший сезон є основним гравцем найкращого клубу в Англії — Манчестер Сіті і, незважаючи на свій вік, встиг виграти абсолютно всі внутрішні трофеї — не підкорилася поки що Фодену з великих клубних турнірів тільки Ліга чемпіонів.

У поточному сезоні півзахисник Ман Сіті провів 18 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Сумнівно, що на катарському мундіалі Фоден не відіграватиме важливу роль у збірній Англії, хоча підбором гравців Саутгейт точно не обділений, причому майже на кожну позицію. Основний неприємний головний біль у тренерського штабу "трьох левів" буде щодо позиції правого захисника/правого латераля через травму Ріса Джеймса та погану форму Трента Александра-Арнольда.

Орієнтовний склад (4-2-3-1, може бути 3-4-3)

Аарон Рамсдейл (Арсенал) — Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунс (Манчестер Сіті), Бен Чілвелл (Челсі) — Деклан Райс (Вест Гем), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) — Філ Фоден (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Рахім Стерлінг (Челсі) — Гаррі Кейн (Тоттенгем)

Прогноз редакції: 1 місце.

ІРАН [#20 у рейтингу ФІФА]

Ця національна збірна представляє країну, яка сприяє терористичним актам російської федерації проти цивільного населення України та цивільних об'єктів нашої країни в російсько-українській війні.

Прогноз редакції: 4 місце.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ [#16 у рейтингу ФІФА]

Шлях команди на ЧС-2022

У відборі чемпіонат світу від Північної та Центральної Америки збірна США посіла третє місце, що дає право напряму потрапити на мундіаль. Команда Грегга Берголтера у 14 матчах набрала 25 очок (7 перемог, 4 нічиї, 3 поразки), відставши на три пункти від Мексики та Канади, але випередивши Коста-Ріку за додатковими показниками за рівної кількості очок.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

Збірна Сполучених Штатів Америки не має запланованих товариських матчів перед ЧС-2022. Останні свої контрольні поєдинки американці провели наприкінці вересня цього року, зігравши в нульову нічию зі збірною Саудівської Аравії та зазнавши поразки від Японії з рахунком 0:2.

Тренер: Грегг Берголтер (США)

Берголтер очолює збірну США із грудня 2018 року. До цього американський фахівець п'ять років працював головним тренером Коламбус Крю з МЛС і один сезон провів у якості керманича шведського Гаммарбю. Починав свою тренерську кар'єру Берголтер в Лос-Анджелес Гелаксі як асистент, де він встиг попрацювати з зірковим англійцем Девідом Бекхемом і американською легендою Лендоном Донованом.

Усі головні тренерські досягнення Грегга Берголтера припали саме на роботу у збірній США. У 2021 році його команда виграла Золотий кубок КОНКАКАФ та Лігу націй КОНКАКАФ.

Головна зірка: Кріcтіан Пулішич/Пулісік (Челсі)

Його прізвище в оригіналі вимовляється як "Пулісік", але в Україні його більше знають як Крістіан Пулішич. Довгий час американський вінгер Челсі був одним із небагатьох гравців із США, який був на слуху в Європі, але зараз цей список став набагато більшим. Так, цього сезону Пулішич не відіграє важливої ролі в таборі лондонського клубу і переважно виходить на заміни, проте на даному етапі це не скасовує того факту, що саме він є найвідомішим представником збірної Сполучених Штатів Америки на футбольній арені.

Капітан: Кріcтіан Пулішич (Челсі)

Пулішич є не лише головною зіркою збірної США, а й її капітаном, хоча за відсутності 24-річного вінгера ця роль дістається або центральному півзахиснику Ювентуса Вестону Маккенні, або центральному захиснику Вокеру Ціммерману.

Усього на рахунку Крістіана Пулішича 52 матчі на міжнародній арені, в яких йому вдалося забити 21 гол та віддати 12 результативних передач. На майбутньому мундіалі на гравця Челсі очевидно робитиметься велика ставка, якщо йому не завадять травми.

Молода надія: Джованні Рейна (Боруссія Дортмунд) / Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед)

Нехай Рейна й народився в Англії, але в результаті талановитий 19-річний вінгер вирішив виступати за збірну США. У перспективі представник Борусії Дортмунд має стати головною зіркою американської команди на довгі роки, хоча за цей статус з ним цілком зможе позмагатися 22-річний плеймейкер Бренден Ааронсон, за якого влітку Лідс Юнайтед не пошкодував заплатити Зальцбургу майже 33 мільйони євро і абсолютно не пошкодував за своє рішення.

Загалом у збірної США лінія атаки та центр півзахисту виглядають більш ніж переконливо, чого не можна сказати про лінію оборони — там виділяються лише Сержіньйо Дест із Мілана, а також голкіпер Метт Тернер, який непогано проявив себе за Арсенал у матчах Ліги Європи.

Орієнтовний склад (4-3-3)

Метт Тернер (Арсенал) — Сержіньйо Дест (Мілан), Вокер Ціммерман (Нешвіл), Кемерон Картер-Вікерс (Селтік), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі) — Вестон Маккенні (Ювентус), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед), Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед) — Крістіан Пулішич (Челсі), Джош Сарджент (Норвіч Сіті), Джованні Рейна (Боруссія Дортмуд)

Прогноз редакції: 2 місце.

УЕЛЬС [#19 у рейтингу ФІФА]

Шлях команди на ЧС-2022

У кваліфікаційному раунді чемпіонату світу 2022 року збірна Уельсу посіла друге місце у групі E, відставши від Бельгії на п'ять очок і випередивши команду Чехії на один пункт. Таким чином, підопічні Роберта Пейджа вирушили до плей-оф відбіркового раунду, де у півфіналі обіграли Австрію з мінімальною перевагою у рахунку (2:1), а потім вибороли собі путівку на катарський мундіаль завдяки мінімальній перемозі над національною збірною України. Так, як би нам не було сумно, але той самий автогол Андрія Ярмоленка буквально за крок не дозволив нашій команді вийти на ЧС-2022, проте приніс радість валлійським уболівальникам на Кардіфф Сіті Стедіум.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

У збірної Уельсу, як і в Англії та США, не заплановано товариських матчів перед стартом чемпіонату світу. Останні свої поєдинки "дракони" провели у рамках елітного дивізіону Ліги націй, посівши четверте місце у групі з Нідерландами, Бельгією та Польщею, вилетівши таким чином у дивізіон B.

Тренер: Роб Пейдж (Уельс)

Пропрацювавши асистентом у Ноттінгем Форест, а також головним тренером у скромних англійських клубах Порт Вейл, Нортгемптон Таун та керманичем молодіжної збірної Уельсу, у серпні 2019 року Роб Пейдж прийняв пропозицію стати асистентом Раяна Гіггза у тренерському штабі головної команди своєї країни.

Проте вже в листопаді 2020 року Пейдж очолив команду через проблеми Гіггза із законом, вивів збірну Уельсу в елітний дивізіон Ліги націй і дійшов до 1/8 ЄВРО-2020, поступившись там збірній Данії.

Завдяки таким успіхам Роб Пейдж став головним тренером збірної Уельсу без приставки в.о., за що відплатив виходом на чемпіонат світу вперше з 1958 року.

Головна зірка: Гарет Бейл (ФК Лос-Анджелес)

Зрозуміло, що Гарет Бейл вже давно далекий від своїх найкращих ігрових кондицій та близький до завершення кар'єри. Але навіть цього достатньо для того, щоб, як і раніше, бути головною звідою збірної Уельсу. Влітку 2022 року Бейл залишив мадридський Реал і вирушив "догравати" до США, підписавши контракт із ФК Лос-Анджелес, за який він провів 13 матчів та забив 2 голи.

Капітан: Гарет Бейл (ФК Лос-Анджелес)

Віковий центральний півзахисник Джо Аллен пропустить чемпіонат світу через травму, тому капітаном збірної Уельсу залишиться Гарет Бейл. Усього на рахунку 33-річного вінгера 108 матчів на міжнародній арені, в яких він забив 39 голів і віддав 22 результативні передачі.

Молода надія: Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест)

Відверто кажучи, дивлячись на нинішній підбір гравців, відповідь на питання щодо молодої надії збірної Уельсу цілком очевидна.

21-річний атакуючий півзахисник Бреннан Джонсон минулого сезону допоміг Ноттінгему вийти в англійську Прем'єр-лігу, але у вищому дивізіоні в талановитого валійця виходить далеко не все, втім як і в "лісників" загалом.

У цій кампанії АПЛ Бреннан Джонсон провів 13 матчів, у яких йому вдалося забити два голи. Поки що його команда, яка підписала аж 22 новачка у літнє трансферне вікно, йде на останньому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги та є головним претендентом на виліт.

Орієнтовний склад (4-4-2)

Денні Ворд (Лестер Сіті) — Неко Вільямс (Ноттінгем Форест), Ітан Ампаду (Спеція), Джо Родон (Ренн), Бен Девіс (Тоттенгем) - Деніел Джеймс (Фулгем), Аарон Ремзі (Ніцца), Ділан Левітт (Данді Юнайтед), Гаррі Вілсон (Фулгем) — Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест), Гарет Бейл (ФК Лос-Анджелес)

Прогноз редакції: 3 місце.

РОКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ B

Тур 1

21 листопада

15:00 Англія — Іран

21:00 США — Уельс

Тур 2

25 листопада

12:00 Уельс — Іран

21:00 Англія — США

Тур 3

29 листопада

21:00 Іран — США

21:00 Уельс — Англія

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Якщо спад збірної Англії не продовжиться, то на папері саме команда "трьох левів" виглядає фаворитом групи. Основна боротьба за перше та друге місця має пройти зі Сполученими Штатами Америки. Третє місце, виходячи з підбору гравців та останніх невдалих виступів у Лізі націй, ми віддаємо збірній Уельсу. Від команди Ірану не чекаємо нічого, зокрема й виступу на чемпіонаті світу в Катарі.