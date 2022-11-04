Україна

Звідти команда вирушить до Одеси де зіграє з колективом Григорчука.

Після програного матчу Ліги Європи проти турецького Фенербахче (0:2), який проходив у польському Кракові, делегація київського Динамо змінила місце дислокації. У п'ятницю підопічні Мірчі Луческу вирушили до столиці Молдови – Кишинева. Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

Завтра, 5 листопада, кияни вирушать до Одеси, де проведуть поєдинок УПЛ проти Чорноморця.

Нагадаємо, матч Чорноморець – Динамо відбудеться у неділю, 6 листопада, в Одесі на стадіоні Чорноморець, початок о 15.00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.