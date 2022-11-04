Мадриді розраховують на півзахисника.
Браім Діас, getty images
04 листопада 2022, 21:59
Браім Діас проводить непоганий відрізок кар'єри в Мілані на правах орендної угоди з мадридського Реала.
Як повідомляє видання As, "королівський клуб" не хоче продавати іспанського гравця на постійній основі.
Стверджується, що тренерський штаб Реала готовий надати талановитому півзахиснику шанс у складі команди.
Зазначимо, що в поточному сезоні Браім Діас відіграв 14 матчів, в яких відзначився чотирма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед націлився на Браіма Діаса.