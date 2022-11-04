Іспанія

Мадриді розраховують на півзахисника.

Браім Діас проводить непоганий відрізок кар'єри в Мілані на правах орендної угоди з мадридського Реала.

Як повідомляє видання As, "королівський клуб" не хоче продавати іспанського гравця на постійній основі.

Стверджується, що тренерський штаб Реала готовий надати талановитому півзахиснику шанс у складі команди.

Зазначимо, що в поточному сезоні Браім Діас відіграв 14 матчів, в яких відзначився чотирма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед націлився на Браіма Діаса.