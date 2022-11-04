Англія

Німецький фахівець вірить у підопічного, попри невдалий старт у новій команді.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про новачка "червоних" Дарвіна Нуньєса.

"Нуньєс зробив кілька великих кроків, але ще є куди зростати. У хлопця є неймовірний набір якостей.

Він є загрозою біля воріт суперника, він бере участь у багатьох епізодах. Дарвін завжди пропонує себе як гравця, якому можна зробити пас та виконати на нього передачу з флангу.

Проти Наполі він не грав дуже багато, але брав участь у голах, а це добрий показник. Тож це великі кроки вперед", – сказав головний тренер Ліверпуля.

У цьому сезоні Дарвін забив 7 голів у 15 матчах всіх турнірів. Покращити бомбардирські показники уругваєць може вже у неділю, 6 листопада, в матчі проти Тоттенгема. Початок — о 18:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.