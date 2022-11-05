Англія

Бельгієць може і надалі виступати за "лисиць".

Півзахисник Лестеру Юрі Тілеманс розглядає різні варіанти продовження кар'єри вже в найближчі трансферні вікна.

Проте, як повідомляє Sky Sports, англійський клуб бажає зберегти півзахисника та готує новий контракт для нього.

Зазначимо, що поточна угода між сторонами діє до літа 2023 року. На рахунку Тілеманса 14 матчів, в яких він забив два голи та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, що Тілеманс все ще знаходиться на радарі Арсеналу, незважаючи на трансфер Зінченка.