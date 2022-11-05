Іспанський захисник може перебратися в АПЛ.
Пау Торрес, getty images
05 листопада 2022, 09:27
Захисник Вільярреалу Пау Торрес стабільними виступами на високому рівні привернув увагу багатьох інших клубів.
Як повідомляє видання La Razon, в число претендентів на іспанського футболіста увійшла Астон Вілла.
Зазначимо, що нещодавно вілланів очолив Унаї Емері, який до цього працював у Вільярреалі, тому відмінно знає можливості захисника.
Нагадаємо, що Ювентус нав'яже конкуренцію Манчестер Сіті за Пау Торреса в майбутні трансферні вікна.