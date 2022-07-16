Италия

Клуб з Італії також бажає підписати захисника.

Туринський Ювентус готовий позмагатися з Манчестер Сіті за захисника Вільярреала Пау Торреса.

Італійський гранд вважає, що саме Торрес є гідною заміною Маттейсу де Лігту, який може залишити клуб вже зовсім скоро.

Як повідомляє Eurosport, Вільяреал хоче за Торреса близько 50 мільйонів євро, але Ювентус вважає цю суму надмірно високою.

Вони можуть віддати близько 40-45 мільйонів євро. Щодо особистого контракту, то "стара сеньйора" готова платати близько 5 мільйонів євро за сезон.

Манчестер Сіті також прагне купити Торреса, оскільки стикаються з перешкодами в роботі щодо підписання Марка Кукурельї з Брайтона.