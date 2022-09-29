Англія

Манкуніанський клуб все ще має намір придбати іспанського захисника.

Захисник Вільярреала і збірної Іспанії Пау Торрес може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Як повідомляє La Razón, Манчестер Юнайтед відновив інтерес до 25-річного захисника. Клуб хоче підписати гравця влітку наступного року. Нагадаємо, що "червоні дияволи" звернули увагу на Торреса ще навесні поточного року.

Відзначимо, що контракт Торреса з "жовтою субмариною" діятиме до 2024 року. Це означає, що якщо футболіст не підпише нову угоду, то влітку може перебратися до іншого клубу за відносно невелику суму. Наразі вартість захисника сягає 50 млн євро.

Пау Торрес зіграв 8 матчів у цьому сезоні на клубному рівні. Результативними діями не відзначався. Нагадаємо, Вільярреал йде на 6-му місці у турнірній таблиці АПЛ.