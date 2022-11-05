Півзахисник може повернутися в англійський чемпіонат.
Джуд Беллінгем, getty images
05 листопада 2022, 09:57
Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем вже довгий час входить в список бажань великої кількості топклубів.
Як повідомляє видання ESPN, в боротьбі за англійського півзахисника лідирує Ліверпуль.
Стверджується, що не дивлячись на інтерес Реала, Беллінгем може перейти в стан "червоних" за 100, або навіть 150 мільйонів євро.
В цьому сезоні англієць відіграв 19 матчів на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма голами та двома асистами.
Нагадаємо, що раніше Челсі долучився до багатомільйонних перегонів за Беллінгемом.