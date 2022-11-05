Англія

Півзахисник може повернутися в англійський чемпіонат.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем вже довгий час входить в список бажань великої кількості топклубів.

Як повідомляє видання ESPN, в боротьбі за англійського півзахисника лідирує Ліверпуль.

Стверджується, що не дивлячись на інтерес Реала, Беллінгем може перейти в стан "червоних" за 100, або навіть 150 мільйонів євро.

В цьому сезоні англієць відіграв 19 матчів на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що раніше Челсі долучився до багатомільйонних перегонів за Беллінгемом.