Англія

Іспанський керманич уперше працюватиме в Англії.

Жахливий старт сезону у виконанні іспанської Севільї прогнозовано став причиною для дострокового припинення співпраці між клубом та головним тренером Хуленом Лопетегі, на якого достатньо швидко знайшовся новий претендент.

Перемовини між 56-річним фахівцем та англійським Вулвергемптоном були відносно тривалими, проте зрештою "вовки" оголосили про досягнення домовленості між сторонами.

Лопетегі розпочне роботу в новому колективі з 14 листопада, і це стане його першим досвідом роботи в повсякденні англійського футболу.

Свого часу іспанський керманич мав досвід роботи головного тренера в Райо Вальєкано, збірних Іспанії різник вікових груп, Кастильї та основній команді мадридського Реала, португальському Порту.

Під його орудою за 10 матчів поточного сезону Севілья перемогла лише раз, тричі зігравши при цьому внічию та програвши в шести матчах.