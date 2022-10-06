Іспанія

Клуб буде шукати собі нового тренера.

Після поразки від дортмундської Боруссії Севілья вирішила звільнити головного тренера Хулена Лопетегі.

"Лопетегі завершує свій успішний етап трьома чудовими кампаніями, в яких цілі були більш ніж досягнуті, і четвертим сезоном, в якому, однак, результати не відповідають плану", — пишеться на сайті клубу.

Лопетегі тренував Севілью з літа 2019 року. З клубом він виграв Лігу Європи у сезоні-2019/20.

Після семи турів у Ла Ліги клуб йде близько до зони вильоту — 17 місце з 5 балами після 7 зустрічей. У Лізі чемпіонів вони розташувались на третій сходинці з 1 заліковим балом.