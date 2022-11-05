Англія

Тренер бажає, щоб футболісти не приховували своєї орієнтації.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував опасання футболістів-геїв зробити камінг-аут.

"Якщо б вони зробили камінг-аут, то у роздягальні з цим не було б жодних проблем – гравці підтримали б партнерів, які наважилися на такий крок.

Але футболісти бояться реакції вболівальників чи інших людей. Особисто я випробував це з Томасом Хітцльшпергером в Астон Віллі. Я, чесно скажу, і не думав, що він гей. Але, коли він заявив про це, реакція була цілком нормальною.

Роздягальні європейських команд ніколи не були такими толерантними, багатокультурними, багатоконфесійними як зараз. Звичайно, завжди знайдеться якийсь гомофоб, який буде казати щось у спину. Але я сподіваюся, що гравці-геї незабаром заявлять про себе. Це мало б величезний вплив на суспільство", — сказав Саутгейт.

Нещодавно, у травні, нападник Блекпула Джейк Деніелс зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Після у бразильському інформаційному просторі був виступ місцевого арбітра Ігора Беневенуто, який заявив, що він — гей.