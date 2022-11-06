Англія

Англійський фахівець оцінив виступ "канонірів".

У матчі п'ятнадцятого туру чемпіонату Англії Арсенал на виїзді обіграв Челсі. Результат зустрічі прокоментував наставник "синіх" Грем Поттер.

"Ми пихкали і намагалися, але ви можете побачити різницю між двома командами у впевненості та структурі.

На даний момент ми не знаходимося у фантастичному стані. Арсенал заслужив на перемогу в цій грі", — наводить слова Поттера журналіст Нізаар Кінселла.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Челсі — Арсенал.