Англійський фахівець оцінив виступ "канонірів".
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
06 листопада 2022, 19:50
У матчі п'ятнадцятого туру чемпіонату Англії Арсенал на виїзді обіграв Челсі. Результат зустрічі прокоментував наставник "синіх" Грем Поттер.
"Ми пихкали і намагалися, але ви можете побачити різницю між двома командами у впевненості та структурі.
На даний момент ми не знаходимося у фантастичному стані. Арсенал заслужив на перемогу в цій грі", — наводить слова Поттера журналіст Нізаар Кінселла.
На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Челсі — Арсенал.