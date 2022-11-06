Наставник прокоментував поразку своєї команди.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
06 листопада 2022, 22:55
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте дав коментар щодо матчу п'ятнадцятого туру АПЛ проти Ліверпуля.
"Мені важко пояснити сьогоднішню поразку. У першому таймі мені майже не було на що скаржитися, враховуючи пристрасну гру моїх футболістів. Вони хотіли битися, грати агресивно.
У другому таймі нам вдалося забити, і мені здається, що ми заслуговували на набагато більше. Але нам треба розуміти, коли ми граємо проти топ-команди чи у важливому матчі, що потрібна особлива мотивація.
Жаль, що сьогодні ми не отримали потрібний результат, але виступом я задоволений", — наводить слова Антоніо Конте ВВС.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль.