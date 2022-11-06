Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Англії 6 листопада 2022, 18:30.
Тоттенгем — Ліверпуль, Getty Images
06 листопада 2022, 22:35
У п'ятнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях здобув перемогу над лондонським Тоттенгемом (2:1).
Перемогу "червоним" принесли забиті м'ячі у виконанні Мохамеда Салаха, який оформив дубль. У "шпор" єдиний м'яч забив Гаррі Кейн.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Ліверпуль у 15 турі АПЛ-2022/23:
Тоттенгем — Ліверпуль 1:2
Голи: Кейн, 70 — Салах, 11, 40.
Тоттенгем: Льоріс – Емерсон (Доерті 68), Даєр, Ленгле, Девіс, Сессеньйон (Кулушевскі 68) – Бентанкур, Біссума, Хейб'єрг (Моура 89) – Кейн, Перішич.
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Елліотт (Гендерсон 74), Фабіньо, Тіаго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фірміно (Джонс 74), Нуньєс (Гомес 87).
Попередження: Конте (за межами поля).