Англія

Лондонці зупинилися на стадії 1/16 фіналу.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті зійшовся у очному протистоянні з лондонським Челсі на Етіхад Стедіум.

Після безгольового першого тайму підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Ріяд Марез і Хуліан Альварес.

Цього виявилося достатньо Манчестер Сіті для того, щоб гарантувати собі перемогу та пробитися до наступної стадії турніру.

Манчестер Сіті - Челсі 2:0

Голи: Марез, 53, Альварес, 58

Манчестер Сіті: Ортега – Луїс, Діаш, Ляпорт (Аке, 81), Гомес – Родрі (Філліпс, 50), Гюндоган (Сілва, 50) – Марез, Палмер, Гріліш – Альварес

Челсі: Менді – Чалоба (Аспілікуета, 69), Кулібалі, Кукурелья – Лофтус-Чік, Ковачич, Закаріа (Галлахер, 68), Холл (Гавертц, 75) – Зієш (Стерлінг, 68), Броя (Маунт, 68) , Пулішич

Попередження: Гріліш – Кулібалі, Чалоба, Аспілікуета