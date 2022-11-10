Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 9 листопада 2022, 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Челсі та пробився до наступного раунду турніру.

Команда Хосепа Гвардіоли відправила у ворота лондонського клубу два м'ячі без відповіді, авторами якими стали Ріяд Марез і Хуліан Альварес.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Челсі в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:

Манчестер Сіті - Челсі 2:0

Голи: Марез, 53, Альварес, 58

Манчестер Сіті: Ортега – Льюїс, Діаш, Лапорт (Аке, 81), Гомес – Родрі (Філліпс, 50), Гюндоган (Сілва, 50) – Марез, Палмер, Гріліш – Х. Альварес

Челсі: Менді – Чалоба (Аспілікуета, 69), Кулібалі, Кукурелья – Лофтус-Чік, Ковачич, Закарія(Галлахер, 68), Холл (Гавертц, 75) – Зієш (Стерлінг, 68), Броя (Маунт, 68) , Пулішич

Попередження: Гріліш – Кулібалі, Чалоба, Аспілікуета