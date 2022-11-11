Англія

Лікарі діагностували футболістові розрив ахіллового сухожилля.

Лестер у матчі Кубка англійської ліги обіграв Ньюпорт Каунті (3:0) і пройшов у наступний раунд турніру, але втратив футболіста до кінця сезону. Про це повідомляє ВВС.

У кубковій зустрічі серйозну травму отримав захисник "лис" Джеймс Джастін, якого на 62 хвилині забрали на ношах.

За інформацією джерела, у 24-річного англійця розрив ахілового сухожилля. Цього тижня йому зроблять операцію, після чого на нього чекає тривалий процес реабілітації.

Зазначимо, що це вже друга серйозна травма молодого гравця. У лютому минулого року він травмував коліно та вибув на 11 місяців.

Нинішнього сезону Джастін провів 15 матчів, у яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.