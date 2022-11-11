ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Раніше рекорд належав гравцю із золотого покоління "Фурії Рохи".

Сьогодні тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив список футболістів, які поїдуть із національною командою на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.

Серед гравців знайшлося місце для володаря цьогорічних трофеїв Golden Boy і Копа Трофі Гаві. 18-річний іспанець став наймолодшим гравцем у заявці збірної на ЧС в історії. Попередній рекорд належав Сеску Фабрегасу. 2006-го року він потрапив до складу "Фурії Рохи" у 19 років.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною, Коста-Рикою та Японією.