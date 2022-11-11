Украина: Первая лига

Огляд матчів п'ятниці в Першій лізі України.

12 тур Першої ліги стартував у п'ятницю матчами Металург — Скорук, Кремінь — Полтава, Епіцентр — Карпати. В жодному з матчів не зафіксовано нічийного результату.

В групі В Металург мінімально обіграв Скорук і відірвався від Чернігова на 4 бали, посідаючи 4 місце. Команда з Томаківки залишилась на передостанньому місці.

Металург — Скорук 1:0

Гол: Сидоров, 11.

Також в групі В відбулось полтавське дербі між кременчуцьким Кремнем і Полтавою. Поєдинок закінчився перемогою кременчуківців з рахунком 4:3. До речі, Полтава по ходу поєдинку програвала з рахунком 1:4, знайшла в собі сили повернутись в гру, але забрати хоча б 1 очко їм не вдалось.

Кремінь має 18 очок і впевнено посідає 3 сходинку, у Полтави 12 балів і 6 місце.

Кремінь — Полтава 4:3

Голи: Азізов, 43 пен, Галата, 32, 70, Коваленко, 54 пен, Вівдич, 74, – Стрельцов, 86, Савенков, 89.

В групі А Епіцентр мінімально здолав Карпати — 1:0. Це вже друга перемога в цьому сезоні для Епіцентру над командою Тлумака. У вересні вони перемогли з рахунком 2:0.

Перемога допомогла Епіцентру наблизитись до Карпат в турнірній таблиці. Тепер у них 23 очки і 3 сходинка, Карпати на 2 місці, маючи в активі 25 балів.

Епіцентр — Карпати 1:0

Гол: Шевченко, 38.