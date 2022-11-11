Англія

Італійський тренер потребує посилення складу.

Роберто Де Дзербі нещодавно очолив Брайтон та вже потребує посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, італійський тренер хоче, щоб клуб підписав двох гравців Шахтаря — Лассіну Траоре та Тете.

Форвард повернувся після важкої травми та доволі часто виходить в основному складі "гірників". Тете досі належить Шахтарю, проте виступає за Ліон на правах орендної угоди.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі також хотів би бачити у складі Брайтона захисника Шахтаря Миколу Матвієнка.