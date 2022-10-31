Англія

Колишній тренер Шахтаря планує забезпечити переїзд гравця до АПЛ взимку.

Центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко вже не перше трансферне вікно є одним із головних претендентів на відхід із розташування "гірників" у бік більш престижних чемпіонатів Європи.

Зокрема, наприкінці цього літа 26-річний українець був пов’язаний чутками з іспанською Мальоркою, тоді як раніше до нього виявляли інтерес амстердамський Аякс та лондонський Арсенал.

Однак у підсумку домовитись із Шахтарем цим клубам виявилось аж занадто важко.

Як повідомляє відомий ресурс The Athletic, колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який відносно нещодавно очолив англійський Брайтон після відходу Грема Поттера до лондонського Челсі, може допомогти Матвієнку з працевлаштуванням в Англії.

Італійський фахівець уже провів перемовини з керівництвом клубу щодо майбутньої зимньої трансферної кампанії, і серед названих їм бажаних виконавців для придбання пролунало прізвище гравця "гірників".

20 млн євро — ціна питання трансферу українця до АПЛ станом на сьогоднішній день.

У цьому сезоні Микола провів 13 матчів (1108 хвилин).