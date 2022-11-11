Україна

Херсон повернувся під контроль України!

Донецький Шахтар відреагував на звільнення Херсону від російських окупантів.

"Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну! Слава Україні! Слава нашим героям", — написано у твіттері донецького клубу.

🇺🇦 Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну! 💙💛



Слава Україні! Слава нашим героям!#Україна #Херсон pic.twitter.com/vlN4t6NPFk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 11, 2022

Раніше на головну новину дня відреагував ексфорвард збірної України Роман Зозуля.