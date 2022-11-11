Донецький Шахтар відреагував на звільнення Херсону від російських окупантів.

"Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну! Слава Україні! Слава нашим героям", — написано у твіттері донецького клубу.

Раніше на головну новину дня відреагував ексфорвард збірної України Роман Зозуля.