Україна 11 листопада 2022, 21:07 Шахтар: Крок за кроком ми звільнимо всю Україну Херсон повернувся під контроль України! FACEBOOK.COM 11 листопада 2022, 21:07 Донецький Шахтар відреагував на звільнення Херсону від російських окупантів. "Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну! Слава Україні! Слава нашим героям", — написано у твіттері донецького клубу. 🇺🇦 Місто-герой Херсон сьогодні. Крок за кроком ми звільнимо всю Україну! 💙💛 Слава Україні! Слава нашим героям!#Україна #Херсон pic.twitter.com/vlN4t6NPFk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 11, 2022 Раніше на головну новину дня відреагував ексфорвард збірної України Роман Зозуля. Команди Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте