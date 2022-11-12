Бельгійський півзахисник змінить клуб.
Юрі Тілеманс, getty images
12 листопада 2022, 11:26
Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс проводить, можливо, останній сезон у складі поточної команди.
Як повідомляє видання Voetbal Primeur, бельгійський гравець перейде в Арсенал вже в майбутнє літнє трансферне вікно.
Зазначимо, що поточна угода між сторонами діє до літа 2023 року. На рахунку Тілеманса 14 матчів, в яких він забив два голи та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, що серед варіантів продовження кар'єри бельгійського півзахисника є варіант з Барселоною.