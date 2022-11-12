Англія

Бельгієць непогано себе проявляє в Англії вже у якості тренера.

Головний тренер Бернлі Венсан Компані став найкращим тренером жовтня у Чемпіоншипі. Про це пише прес-служба клубу.

У жовтні Бернлі зіграли під керівництвом молодого бельгійського коуча вісім матчів, у яких здобули п'ять перемог і три нічиїх.

У гонитві за цю нагороду Компані обійшов Йона-Даль Томассон з Блекберна, Майкл Біл з Квінз Парк Рейнджерс та Рассела Мартіна з Свонсі.

36-річний Компані очолив Бернлі у червні 2022 року. Наразі клуб займає другу позицію після 21 туру (20 зіграних матчів) із 38 очками в активі.

На першій сходинці Шеффілд Юнайтед, який має також 38 балів, але на один матч більше.