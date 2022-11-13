Англія

Коуч задоволений лідерством в АПЛ та настроєм команди.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Вулвергемптоном (2:0) у матчі 16-го туру АПЛ.

"Дякую вболівальникам за підтримку та за те, як вони допомогли перетворити цей клуб, дякую кожному за енергію. Фанати повинні насолоджуватися лідерством в АПЛ. Сьогодні ми продемонстрували інший рівень зрілості. У перші 20-30 хвилин ми щосили намагалися зламати стиль гри Вулвергемптона. Ми були набагато кращими у другому таймі, були трохи сміливішими, ризикували, але не дозволяли супернику забігати за спину.

Командний дух Арсеналу неймовірний. Без таких особистостей ми не були б у тому становищі, в якому ми знаходимося. Гравці ростуть з кожним днем", — вважає Артета.

Раніше ми писали, що Арсенал — восьмий клуб, який виграв 12 із 14 стартових матчів сезону в АПЛ.