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Богдан Бойчук розповів про свої емоції після звільнення Херсона українськими військовими.

Півзахисник львівського Руху Богдан Бойчук прокоментував звільнення Херсона від армії країни-терориста.

26-річний українець є уродженцем Херсонської області, тому його родина, родичі та друзі зі знайомими опинилися в окупації після початку повномасштабної війни проти росії.

"Я дуже радій, емоції переповнюють. Херсонці давно чекали на прихід Збройних сил України. Надіюсь, що наші військові продовжуватимуть у такому ж дусі та невдовзі звільняти решту території Херсонської області", — наводить слова Бойчука прес-служба клубу.

Родичі Богдана Бойчука мешкають у Голій Пристані Скадовського району Херсонської області. Ця територія ще перебуває під тимчасовою окупацією.

"Мої батьки виїхали з Голої Пристані, зараз перебувають у безпечному місці та збираються приїхати сюди, якимось чином перебратися до мене, хоча це досить складний процес. На окупованій території в мене залишився дідусь. Рідко буває з ним зв’язок. Востаннє ми спілкувалися тиждень тому, якщо не більше.

Коли українські війська остаточно звільнять територію Херсонської області, тоді планую відвідати рідні місця, про які добре пам’ятаю з дитинства", – додав Бойчук.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко прокоментував визволення Херсона від військ країни-терориста.