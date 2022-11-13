Англія

Попередні сім команд із такими показниками ставали чемпіонами.

Лондонський Арсенал у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Вулвергемптон із рахунком 2:0.

Таким чином, команда Мікеля Артети виграла 12 із 14 стартових матчів АПЛ у нинішньому сезоні.

За інформацією OptaJoe, Арсенал став восьмою командою, яка змогла так успішно стартувати в чемпіонаті Англії.

При цьому наголошується, що сім попередніх команд із такими показниками ставали чемпіонами за підсумками сезону.

Після 14 ігор Арсенал набрав 37 очок і лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять балів.