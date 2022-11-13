Іспанія

Обидва хавбеки можуть змінити АПЛ на Примеру.

Капітан Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган та півзахисник Лестера Юрі Тілеманс зацікавили Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

В обидвох півзахисників влітку закінчуються контракти зі своїми клубами, тому вони можуть перейти до столиці Каталонії в статусі вільних агентів.

Ще один факт на користь каталонців, що у Гюндогана той же самий агент, що й у захисника Андреаса Крістенсена, який перейшов до клубу цього літа.

В цьому сезоні Гюндоган зіграв 20 матчів, забив 2 голи і віддав дві результативні передачі. У Тілеманса 17 зіграних поєдинків, 3 голи і 1 асист. Раніше ми писали, що до Тілеманса серйозний інтерес проявляє Арсенал.