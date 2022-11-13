Англія

Колектив Еріка тен Гага пішов на павзу, пов'язану з чемпіонатом світу, на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Фактично за тиждень ми вже будем говорити виключно про події на чемпіонату світу-2022 в Катарі, тож під час останніх вихідних перед початком усесвітнього форуму командам на внутрішніх аренах потрібно було приділити якомога більшу увагу заключним для осіннього етапу поєдинкам. Зокрема, у англійській Прем’єр-лізі Манчестер Юнайтед у рамках шістнадцятого туру мав зіграти в гостьовому протистоянні проти лондонського Фулгема, і зрештою більш акцентовано вказати на власні перспективи на наступному відтинку сезону.

Проте стартові хвилини на Крейвен Коттедж залишились аж ніяк не за командою Еріка тен Гага. "Червоні дияволи" опинились під відчутним тиском із боку суперників, які зрештою домоглись створення гольової нагоди для Вінісіуса, проте де Хеа від самого початку гри почав рятувати власні ворота. Лено на протилежному боці поля був також доволі успішним під час відбиття якихось раптових рикошетів від, наприклад, Діопа, який собою намагався накрити постріл Марсьяля в одному з епізодів.

Гру важко було назвати рівною, адже "дачники" постійно намагались прискорити темп власних атак, проте зрештою суперники виявились трохи успішнішими на завершенні. На 14 хвилині Каземіро в центрі поля забезпечив боротьбу за м’яч, після чого Бруну вивів до лівого флангу штрафного Марсіяль, а передачу Фернандеша на дальню стійку завершив Еріксен ударом майже в порожні ворота. На крилах успіху Юнайтед хотів би й надалі атакувати, проте спочатку мав вистояти під час двох моментів у Вілсона, із якими зрештою впорався де Хеа.

Однак зрештою саме за командою тен Гага й залишилась сукупна вага гольових моментів у першій половині, бо лишень один момент Еріксена перед початком перерви, коли датчанин промахнувся повз вільний дальній кут на завершення прострілу Бруну з правого флангу штрафного, вартував більше за всі нагоди суперників створити щось у відповідь. А Юнайтед ще й з перспективної подвійної нагоди Еланги-Рашфорда розпочинав другу половину гри, тож почало здаватись, що десь незабаром команда гостей зніме всі питання.

Але Фулгему вдалось своєчасно втрутитись у комфортний для суперників темп зустрічі. Вілліан в одній із контратак на досвіді притримав м’яч для Керні на лівому фланзі, а партнер одразу ж спрямував його до воротарського на Джеймса, який тільки-но встиг з’явитись на футбольному полі, а вже мусив уражати ворота колишнього клубу. Зрозуміло, що не святкував, проте настій місцевій публіці покращив добряче.

Багато різних варіантів гри було в команд у решту ігрового часу, проте вони вирішили ловити один одного на контрвипадах, і зрештою Юнайтед знову посміхнулась удача в компенсований час. Фірмовий для клубу гол записав на свій рахунок Алехандро Гарначо, який завершив стінку з Еріксеном ударом у дальній кут із лівого флангу штрафного. Перший м’яч у рамках АПЛ за клуб із Манчестера забив аргентинець, як і його асистент до речі. АПЛ з програмою до мундіалю офіційно завершила.

У наступному турі Фулгем зіграє гостьове дербі проти Крістал Пелес, а Манчестер Юнайтед протистоятиме на Олд Траффорд Ноттінгем Форест.Фулгем —1:2Джеймс, 61 — Еріксен, 14, Гарначо, 90+3Лено — Декордова-Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Керні (Онома, 90+1), Пальїнья — Вілсон (Джеймс, 59), Перейра, Вілліан — Вінісіус.де Хеа — Маласія, Лінделеф, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Еланга (Мактоміней, 55), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Гарначо, 72).Попередження: Декордова-Рід — Гарначо.