Англія

Англійцю нададуть час і не відправлять у відставку, навіть якщо "сині" не фінішують до топ-4 АПЛ.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зазнав мінімальної поразки від Ньюкасла, тим самим продовживши свою невдалу серію в чемпіонаті до п'яти матчів (три поразки та дві нічиї).

Однак, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, головному тренеру "синіх" Грему Поттеру не загрожує звільнення, незважаючи на останні незадовільні результати.

За інформацією джерела, у керівництві Челсі хочуть відійти від звички минулих власників із частою зміною тренерських штабів та готові надати англійському фахівцю достатньо часу на побудову команди.

Зазначається, що Поттер продовжить очолювати Челсі, навіть якщо йому не вдасться фінішувати в топ-4 АПЛ за підсумками цього сезону.