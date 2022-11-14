Англія

Португальський форвард дав приголомшливе інтерв’ю журналістам.

Останній день минулорічної літньої трансферної кампанії був визначальним для фанатів англійського Манчестер Юнайтед, бо клубу тоді вдалось провернути гучне повернення однієї з діючих зірок світового футболу — нападника Кріштіану Роналду.

Однак самого факту повернення до "Червоних дияволів" португальського виконавця 36-річного віку тоді було замало, і за підсумками сезону він та клуб не змогли досягти поставлених цілей.

Нову кампанію Манчестер Юнайтед розпочинав уже під керівництвом нідерландського фахівця Еріка тен Гага, проте вже 37-річний Роналду й досі не зміг знайти спільну мову зі своїм новим головним тренером, що безпосередньо впливає на його ігровий час та, можливо, подальшу долю в клубі.

Про власні внутрішні переймання з цього приводу футболіст вирішив розповісти в 90-хвилинному інтерв’ю британському "Шоу Пірса Моргана без цензури", окремі цитати з якого були оприлюднені напередодні.

"Я добре пам’ятаю всі події, що супроводжували моє повернення до Манчестера. Спочатку я міг опинитись у Сіті. Я йшов за покликом серця, шукав нових викликів.

Проте сер Алекс Фергюсон сказав мені тоді: "Ти не можеш грати за Манчестер Сіті". Мені залишалось відповісти на це: "Добре, бос".

Початок моїх чергових виступів за Юнайтед був тоді дійсно приголомшливим — два голи у ворота Ньюкасла на Олд Траффорд. Проте чим більше я знайомився зі справами всередині клубу, тим більше починав розуміти, що тут взагалі нічого не змінилось із того моменту, як сер Алекс пішов. Прогрес був нульовим. Узагалі нічого не змінилось!

Я був здивований тим, що молоді гравці не хочуть користатись моїм життєвим досвідом, який я привіз із собою після стількох років виступів на найвищому рівні. Окрім цього, Юнайтед більше не має можливості підписувати найкращих виконавців світу, як це було раніше, через тривалий період застою.

Мені здається, що вболівальники мають знати правду. Я хочу виключно найліпшого для цього клубу, і саме тому я знову повернувся до нього. Проте є певні речі всередині, які не допомагають нам вийти на рівень Сіті чи Ліверпуля, або Арсенала станом на зараз. На мій погляд, клуб із таким впливом має бути десь на верхівці харчової ланки, але нажаль це не так.

Як сказав Пікассо, ви повинні знищити щось, щоб потім щось відновити ("Кожен акт творення — це спочатку акт руйнування" — оригінальний переклад вислову, ред.). І якщо клуб почне при цьому з мене, то це не стане для мене аж надто великою трагедією.

Я люблю Манчестер Юнайтед, люблю його вболівальників, і знаю, що вони завжди залишатимуться на моєму боці. Але якщо в керівництві хочуть перебудови команди… Що ж, їм доведеться дуже багато речей змінити.

Ми спілкувались із сером Алексом із цього приводу. Він краще за будь-кого знає, що клуб перебуває на помилковому шляху, на що не заслуговує. Усі це бачать. А ті люди, хто не бачать, просто не хочуть цього бачити. Вони сліпі.

Якщо ти навіть не тренер, як ти збираєшся бути босом Манчестер Юнайтед? Я навіть ніколи про нього не чув. Я не поважаю Еріка тег Гага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ти не будеш поважати мене, я ніколи не буду поважати тебе.

Щодо Руні, то я не знаю, чому він мене так завзято критикує. Мабуть тому, що він завершив кар'єру, а я все ще граю на високому рівні. А ще, я не кажу, що виглядаю краще за нього, хоча це дійсно так і є.

Окрім того, був ще один неприємний випадок, пов’язаний із моєю родиною та ставленням клубу до неї. Коли ми з Джорджиною втратили одного з близнюків (під час пологів вижила лише дівчинка, тоді як хлопчик загинув — ред.), навіть на Енфілді фанати співали You'll Never Walk Alone на мою підтримку. Королівська родина надіслала ноту співчуття з цього приводу, а що зробили в Юнайтед?

У липні мені потрібно було доглядати за тримісячною новонародженою донькою, яку госпіталізували, тому я не зміг повернутись на підготовку перед початком сезону вчасно. Проте керівництво Юнайтед не вірило мені, коли я навів це їм як причину моєї відсутності. Це змусило почуватись мене ображеним.

Моя родина для мене — усе. Тим паче після того, що ми пережили цього року. Проте я не хочу, аби хтось мене жалів за таку вдачу. Я просто хочу, щоб люди почули відверту розповідь про те, що я пережив цього року безпосередньо від мене, а не через чутки.

Зараз я хочу зосередитись на чемпіонаті світу та виграти його для Португалії, а потім повернутись до Юнайтед та вирішувати проблеми з клубом у той чи інший спосіб.

Щоб не сталось, моє серце завжди буде з уболівальниками, бо це — найважливіша річ у футболі. Ми граємо за них. Вони завжди на моєму боці. Я відчуваю, що кожного разу, коли я виходжу на вулицю, уболівальники підходять до мене, і розповідають про те, як вони цінують те, що я роблю для футболу.

Уболівальники для мене — усе в футболі. Ось чому я даю це інтерв’ю: тому що вважаю, що настав слушний час, щоб висловити свою думку", — заявив португальський виконавець.

На повне інтерв’ю з Роналду варто очікувати 16 та 17 листопада 2022 року о 22:00 на британському TalkTV.