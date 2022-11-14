Англія

Схоже, Кріштіану добряче наговорив зайвого.

Португальський форвард МЮ Кріштіану Роналду дав приголомшливе інтерв’ю журналістам, в якому сказав, що не поважає головного тренера тен Гага та вважає, що клуб зрадив його. Реакція Манчестер Юнайтед не забарилася. Коментар на критику від 37-річного нападника клуб опублікував на своєму офіційному сайті.

"Манчестер Юнайтед відзначив висвітлення у ЗМІ інтерв'ю Кріштіану Роналду. Клуб обдумає свою відповідь після того, як буде встановлено всі факти.

Наша увага, як і раніше, зосереджена на підготовці до другої половини сезону та збереженні імпульсу, віри та згуртованості, які формуються серед гравців, головного тренера, персоналу та вболівальників", — йдеться у повідомленні "червоних дияволів".

До речі, колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що 99% фанатів МЮ будуть на боці Тен Гага. 1% за Роналду — це Фердінанд, Кін та Евра.