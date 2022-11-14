Півзахисник й надалі буде виступати за лондонців.
Мейсон Маунт, getty images
14 листопада 2022, 23:49
Челсі доволі активно працює над посиленням складу в найближчі трансферні вікна, проте й не забуваю й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Челсі хоче підписати новий контракт з півзахисником Мейсоном Маунтом.
Зазначимо, що англійський півзахисник в цьому сезоні відіграв 21 поєдинок, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Мейсон Маунт — другий наймолодший гравець в історії Челсі, який забив 25 голів в АПЛ.