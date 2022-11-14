Англія

Півзахисник й надалі буде виступати за лондонців.

Челсі доволі активно працює над посиленням складу в найближчі трансферні вікна, проте й не забуваю й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Челсі хоче підписати новий контракт з півзахисником Мейсоном Маунтом.

Зазначимо, що англійський півзахисник в цьому сезоні відіграв 21 поєдинок, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Мейсон Маунт — другий наймолодший гравець в історії Челсі, який забив 25 голів в АПЛ.