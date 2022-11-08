ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський хавбек поділився своїми думками після втраченої мрії.

Півзахисник Ліверпуля Роберто Фірміно прокоментував свою відсутність у фінальній заявці збірної Бразилії на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.

"Чемпіонат світу – мрія кожного гравця, це стосується й мене. Вчора все склалося не так, як я собі уявляв чи мріяв, але я можу озирнутися назад і сказати, що у своєму серці я вдячний Богові за те, що він дозволив мені жити цією мрією, як і багатьом іншим.

Користуючись нагодою, хочу висловити повагу та привітати всіх, кого запросили до команди. Для мене було, є і завжди буде честю захищати свою країну, особливо завдяки тому дару, який дав мені Господь.

Я залишаюся тут, впевнений у тому, що Бог приберіг усе найкраще для мене. І вболіваю за наш майбутній шостий титул", — написав Фірміно в Instagram.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Бразилії потрапила у квартет з Камеруном, Сербією та Швейцарією.