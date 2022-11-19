Англія

Аргентинський захисник згодом перейшов у Манчестер Юнайтед.

Генеральний директор амстердамського Аякса Едвін ван дер Сар розповів про те, що колишній захисник його команди Лісандро Мартінес міг опинитися в лондонському Арсеналі замість Манчестер Юнайтед.

"Арсенал повідомляв про інтерес до Лісандро Мартінеса. Їм відповіли: "Дякуємо за пропозицію, але ми краще залишимо гравця, ніж розпочнемо переговори".

З Манчестер Юнайтед ми вже спілкувалися в попередні роки щодо Донні ван де Бека та Дейлі Блінда, моя робота — приймати найкращі рішення для Аякса", — сказав ван дер Сар в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед минулого літа заплатив Аяксу за Лісандро Мартінеса більш ніж 57 мільйонів євро.

Арсенал, у свою чергу, вирішив посилити лінію оборони шляхом трансферу українця Олександра Зінченка з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.