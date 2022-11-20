Англія

Португальський форвард може змінити клуб.

Кріштіану Роналду після скандального інтерв'ю навряд чи й надалі зможе виступати за Манчестер Юнайтед, тому близький до переходу в інший клуб.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, португальський нападник отримав дві щедрі пропозиції — з МЛС та Саудівської Аравії.

Однак Кріштіану Роналду не зацікавлений в таких угодах, адже ще хоче пограти в європейському чемпіонаті.

В цьому сезоні 37-річний гравець провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед може звернутися до суду, щоб розірвати контракт із Роналду.