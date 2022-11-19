Італія

Функціонер розповів, що у римському клубі португальця не буде.

Спортивний директор Роми Тьягу Пінту заявив, що клуб не дивиться на можливість підписати Кріштіану Роналду.

"Одна з речей, яка мене неабияк дратує в Італії, це те, що вони, журналісти, те й роблять, що постійно говорять про трансферний ринок.

Ми ніколи не планували підписувати Роналду, і це правда. Ці чутки не мали підґрунтя, але в Італії кожен день говорять про трьох різних гравців, пов'язаних з нашим клубом.

Я розумію, що зв’язати нас було природно, тому що ми з Моурінью португальці, як і Кріштіану , але , як я вже сказав, у цьому ніколи не було жодного змісту", — цитує Пінту La Gazetta dello Sport із посиланням на Thinking Football Summit.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед працює над тим, щоб розірвати контракт із Роналду.