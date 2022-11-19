Англія

Клуб із Манчестера не бажає бачити у своєму складі зіркового португальця.

Манчестер Юнайтед повідомив Кріштіану Роналду, що клуб не бажає звертатися до суду за порушення контракту, але цей варіант залишається, якщо нападник не захоче добровільно залишити Олд Траффорд.

Раніше МЮ опублікував заяву, в якій йдеться про те, що клуб зробив відповідні кроки після вибухового інтерв'ю 37-річного портагульця, в якому він жорстко розкритикував клуб і головного тренера Еріка тен Гага.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" хоче розірвати контракт із футболістом, який розрахований до літа 2023 року, і не бажають його бачити після чемпіонату світу у Катарі.

МЮ хоче вирішити питання швидко, тож не хоче звертатися до суду. Через це питання клуб зараз консультується з юристами. Клуб має 14 днів, щоб у письмовій формі дати аргументи для розірвання контракту.

Клуб із Манчестера сподівається, що їм вдасться вирішити проблеми з Роналду до відновлення сезону. Перша гра після перерви намічена на 21 грудня – це буде кубковий матч проти Бернлі.

Раніше повідомлялося, що Роналду повернувся в загальну групу збірної Португалії.