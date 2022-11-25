Англія

Раніше сім'я Глейзер оголосила, що готова продати всі акції "червоних дияволів".

Напередодні родина Глейзер офіційно оголосила про готовність продати футбольний клуб Манчестер Юнайтед, який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Одним із претендентів на придбання акцій манкуніанського клубу називалася американська компанія Apple, яка проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси.

Проте, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, компанія Apple не зацікавлена у придбанні клубу з АПЛ.

Раніше також повідомлялося, що мільярдер Джим Реткліфф планує купити Манчестер Юнайтед. За чутками, Глейзери хочуть за клуб близько п'яти мільярдів фунтів.