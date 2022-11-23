Англія

Манчестер Юнайтед може незабаром отримати нових власників.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив, що Рада директорів починає процес вивчення стратегічних альтернатив для клубу.

"Цей процес спрямований на прискорення майбутнього зростання клубу з кінцевою метою позиціонування, щоб отримати вигоду від можливостей як на полі, так і в комерційних цілях.



У рамках цього процесу Рада директорів розглядатиме всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, продаж або інші операції за участю Компанії. Це включатиме оцінку кількох ініціатив щодо зміцнення клубу, включаючи реконструкцію стадіону та інфраструктури, а також розширення комерційних операцій клубу в глобальному масштабі, кожна в контексті підвищення довгострокового успіху чоловічої, жіночої та академії клубу. команд, а також приносити користь уболівальникам та іншим зацікавленим сторонам".

Власники МЮ Аврам Глейзер і Джоел Глейзер також прокоментували цей процес:

"Сила Манчестер Юнайтед тримається на пристрасті та відданості нашої глобальної спільноти, що налічує 1,1 мільярда вболівальників і підписників. Оскільки ми прагнемо продовжувати розвивати історію успіху Клубу, правління дозволило провести ретельну оцінку стратегічних альтернатив.

Ми розглянемо всі варіанти, щоб забезпечити найкраще обслуговування наших уболівальників і щоб Манчестер Юнайтед максимізував значні можливості для зростання, доступні для Клубу сьогодні та в майбутньому.

Упродовж цього процесу ми залишатимемося повністю зосередженими на тому, щоб служити інтересам наших уболівальників, акціонерів і різних зацікавлених сторін".

Також повідомляється, що Юнайтед не має наміру робити подальші оголошення, доки Рада не схвалить конкретну транзакцію чи інший курс дій, який вимагає офіційного оголошення.