Манчестер Юнайтед може незабаром отримати нових власників.
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23 листопада 2022, 00:03
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив, що Рада директорів починає процес вивчення стратегічних альтернатив для клубу.
"Цей процес спрямований на прискорення майбутнього зростання клубу з кінцевою метою позиціонування, щоб отримати вигоду від можливостей як на полі, так і в комерційних цілях.
У рамках цього процесу Рада директорів розглядатиме всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, продаж або інші операції за участю Компанії. Це включатиме оцінку кількох ініціатив щодо зміцнення клубу, включаючи реконструкцію стадіону та інфраструктури, а також розширення комерційних операцій клубу в глобальному масштабі, кожна в контексті підвищення довгострокового успіху чоловічої, жіночої та академії клубу. команд, а також приносити користь уболівальникам та іншим зацікавленим сторонам".
Власники МЮ Аврам Глейзер і Джоел Глейзер також прокоментували цей процес:
"Сила Манчестер Юнайтед тримається на пристрасті та відданості нашої глобальної спільноти, що налічує 1,1 мільярда вболівальників і підписників. Оскільки ми прагнемо продовжувати розвивати історію успіху Клубу, правління дозволило провести ретельну оцінку стратегічних альтернатив.
Ми розглянемо всі варіанти, щоб забезпечити найкраще обслуговування наших уболівальників і щоб Манчестер Юнайтед максимізував значні можливості для зростання, доступні для Клубу сьогодні та в майбутньому.
Упродовж цього процесу ми залишатимемося повністю зосередженими на тому, щоб служити інтересам наших уболівальників, акціонерів і різних зацікавлених сторін".
Також повідомляється, що Юнайтед не має наміру робити подальші оголошення, доки Рада не схвалить конкретну транзакцію чи інший курс дій, який вимагає офіційного оголошення.