Англія

35-річний спеціаліст має чудову кар'єру.

Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомив, що Челсі найближчим часом представить нового технічного директора.

"Челсі незабаром представить Крістофера Вівелла новим технічним директором. Без сумніву, після Джо Шилдса, Лоуренса Стюарта та Пола Вінстенлі (інші люди, які будуть призначені на різні посади у Челсі — Прим.). Челсі також продовжує процес призначення нового спортивного директора, але це ще не вирішено — очікується, що це станеться в 2023 році" — підсумував інсайдер.

З 2010 по 2015 роки німецький спеціаліст працював у системі Гоффенгайма, де займав посади відеоаналітика та скаути у молодіжній, а згодом і основній команді. З 2015 по 2020 рік Вівелл працював в австрійському Зальцбургу, де був як директором спортивного відділу, так і спортивним координатором.

Останнім місцем роботи Вівелла був інший "редбуллівський" клуб — Лейпциг, де він встиг побути технічним директором (та ж посада, яку німець займе у Челсі) та кадровим планувальником.

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