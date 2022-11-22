Англійський футболіст відмовився давати коментар.
КРІШІТАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
22 листопада 2022, 17:57
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт не став коментувати можливий перехід Кріштіану Роналду до Челсі.
"Послухайте, я зараз зі збірною Англії та зосереджений лише на цьому.
Я тільки-но зіграв свій перший матч на чемпіонаті світу і не думаю ні про що інше.
Я не в клубі", – наводить слова Маунта Goal.com.
Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, внаслідок чого його кар'єра в Манчестер Юнайтед перебуває під знаком питання.