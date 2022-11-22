Англія

Англійський футболіст відмовився давати коментар.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт не став коментувати можливий перехід Кріштіану Роналду до Челсі.

"Послухайте, я зараз зі збірною Англії та зосереджений лише на цьому.

Я тільки-но зіграв свій перший матч на чемпіонаті світу і не думаю ні про що інше.

Я не в клубі", – наводить слова Маунта Goal.com.

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, внаслідок чого його кар'єра в Манчестер Юнайтед перебуває під знаком питання.