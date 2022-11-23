Англія

Португалець не потрібен лондонському клубу.

Кріштіану Роналду залишив Манчестер Юнайтед. Про це "червоні дияволи" офіційно оголосили напередодні.

Відтепер Кріштіану — вільний агент, тому будь-який клуб може запросити футболіста, не заплативши за трансфер жодного долара. Чутки вже пов'язують володаря п'яти Золотих м'ячів у Ньюкасл, також серед потенційних клубів для португальця ЗМІ називали Челсі.

Як повідомляє The Telegraph, Челсі не розглядає перехід Кріштіану Роналду. Клуб зосереджений на інших цілях. "Сині" хочуть посилити півзахист та оборону, можливий також трансфер вінгера.

Раніше повідомлялось, що португалець, який зараз готується до першого туру чемпіонату світу зі збірною, висловився щодо відходу.