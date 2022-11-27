Лондонці шукають підсилення оборони.
П'єро Інкап'є, getty images
27 листопада 2022, 11:35
Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.
За даними Mirror, скаути Челсі зараз спостерігають за захисником Еквадору П'єро Інкап'є на чемпіонаті світу в Катарі.
Стверджується, що двадцятирічний захисник також є ціллю ще двох лондонських клубів — Арсеналу та Тоттенгема.
Зазначимо, що в цьому сезоні він провів вісімнадцять матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Челсі незабаром представить технічного директора, який займав відповідну посаду у Лейпцигу.