Англія

Лондонці шукають підсилення оборони.

Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.

За даними Mirror, скаути Челсі зараз спостерігають за захисником Еквадору П'єро Інкап'є на чемпіонаті світу в Катарі.

Стверджується, що двадцятирічний захисник також є ціллю ще двох лондонських клубів — Арсеналу та Тоттенгема.

Зазначимо, що в цьому сезоні він провів вісімнадцять матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Челсі незабаром представить технічного директора, який займав відповідну посаду у Лейпцигу.