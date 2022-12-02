Англія

Досвідчений бразилець раніше не грав у Європі.

Новачок АПЛ Ноттінгем Форест готує черговий трансфер, нехай навіть мова йде про вільного агента.

"Густаво Скарпа приземлиться в Англії найближчими годинами. Він завершить медичне обстеження на вихідних як новий гравець Ноттінгем Форест. Скарпа приєднається за контрактом на три з половиною роки, угода завершена після переходу у статусі вільного агента з Палмейраса. Ось ми підтвердили" — підсумував відомив футбольний інсайдер Романо.

Зазначимо, що 28-річний бразилець (5 січня наступного року відсвяткує 29-річчя) грає на позиції центрального атакувального хавбека. Крім Палмейраса Скарпа виступав у складі Флуміненсе.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест наразі перебуває на 18 сходинці в АПЛ, тобто у зоні вильоту.